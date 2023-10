EM-Quali Italien trotzt Unruhe - Bundesliga-Doppelpacker lassen Dänemark und Slowenien träumen

Gruppe C: Nach der verpassten WM 2022 musste man sich auch in der EM-Quali zuletzt um Italien sorgen. Schlechter Start, überraschender Trainerwechsel und dann auch noch Ermittlungen gegen zwei Spieler wegen möglichem unerlaubten Glücksspiels. Gegen Malta ließ sich der Europameister von alldem aber nicht aus der Ruhe bringen. Giacomo Bonaventura brachte Italien per traumhaftem Schlenzer in den Winkel in die Spur, die das Team von Luciano Spalletti gegen den harmlosen Nachbarn nicht mehr verließ. Durch das souveräne 4:0 (2:0) festigten die Italiener vor der Neuauflage des EM-Finals in Wembley gegen Tabellenführer England ihren zweiten Platz - die Ukraine bleibt jedoch durch das 2:0 (1:0) über Mazedonien punktgleich und bei einem Spiel mehr in Lauerstellung. „Das wird sicher emotional, ich habe tolle Erinnerungen an das Stadion“, sagte Doppeltorschütze Domenico Berardi vor dem Klassiker gegen die Three Lions am Dienstag.