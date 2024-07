Naar links, naar rechts, naar Berlijn Niederlande will mit Euphorie und Joker Weghorst ins Finale hüpfen

Spielerisch gab die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman in der holprigen Gruppenphase dabei allerdings wenig Grund für Begeisterung: offensiv ideenlos, im Aufbau zu eindimensional, defensiv anfällig. Und von der Partystimmung der Fans wollte die Elftal zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so viel wissen. „Wir sind nicht auf die Fans fokussiert. Wir fokussieren uns nur auf unser Spiel und nicht darauf, was die Leute in der Heimat denken“, sagte Verteidiger Stefan de Vrij vor der Österreich-Pleite.