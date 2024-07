Unter EM-Fans in Amsterdam „Viva Hollandia“ erstarb auf den Lippen

Zwei in solche Trikots gehüllte Fans stehen kurz vor 21 Uhr in freudiger Erwartung auf einer Kreuzung im Viertel Jordaan. Bei großen Turnieren steigen hier an jeder Straßenecke Fußball-Parties, und es sieht dann ein bisschen aus wie am Koningsdag, einem niederländischen Nationalfeiertag. In einem Trikot mit der Nummer 12 (Van Basten) steckt Michaja Rutten, ein Niederländer, der seit langem in Melbourne wohnt. Neben ihm mit der Nummer 10 (Gullit) steht sein Freund David Lambe, auch aus Melbourne, der eine niederländische Mutter hat und selbst viele Jahre in Amsterdam lebte. Mit ihren Familien sind die beiden Endvierziger zu Besuch bei Verwandten.