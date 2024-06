Erstes Groß-Turnier im Krieg So will die Ukraine bei der EM für ihr Land kämpfen

In der Qualifikation traf man in Gruppe C auf Italien, Malta, England und Nordmazedonien. Gegen die Fußball-Größen England und Italien konnte man jeweils ein Remis erzwingen. Als Gruppendritter verpasste man die direkte Teilnahme aber knapp und musste sich in den Play-Offs beweisen. Dort gewann die Ukraine zuerst mit 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina und konnte auch das in Polen ausgetragene Heimspiel gegen Island mit 2:1 gewinnen.