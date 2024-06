Kader, Spielplan, Quartier So verläuft die EM für die Slowakei

Die Slowakei setzt bei der EM in Deutschland auf erfahrene Akteure. Mit Martin Dúbravka von Newcastle United steht ein Spieler von internationalem Format zwischen den Pfosten, der bereits seit langem die Nummer Eins im Tor ist. Auch in der Defensive ist die Slowakei, wie bereits in der Vergangenheit, stark aufgestellt. Doch auch einige junge Spieler werden zum ersten Mal im Trikot des 48. der Weltrangliste auf dem Platz stehen. Sie bringen vor allem Eifer und Energie mit in die Mannschaft.