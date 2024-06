Kader, Spielplan, Quartier Der Sohn ihrer Fußball-Legende macht Rumänien Hoffnung für die EM

Bereits in der Qualifikation traten die Rumänen gegen starke Gegner wie die Schweiz an. Gegen diese konnten sie im Hinspiel, das in einem 2:2 endete, gut mithalten und schafften es sogar, das Rückspiel mit 1:0 für sich zu entscheiden. In der EM-Gruppe wartet auf sie mit Belgien ein starker Gegner, der Ambitionen in Richtung Titel hat. Auch mit der Slowakei und der Ukraine werden es die Rumänen nicht leicht haben. Ein Einzug in die K.o.-Runde wird nich leicht, ist aber nicht ausgeschlossen.