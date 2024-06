EM-Debüt Vlahovic soll Serbien zum Erfolg führen

Bei der EM 2024 wird es wieder einen Debütanten geben. Serbien, das bis 1992 Teil von Jugoslawien und dann bis 2006 zu dem Staat Serbien und Montenegro gehörten, treten in diesem Jahr zu ihrer ersten Europameisterschaft als eigenständiges Land an. Im goldenen Zeitalter der jugoslawischen Nationalmannschaft wurden sie zwischen 1948 und 1956 drei Mal hintereinander Zweiter bei den Olympischen Spielen und konnten diese 1960 dann auch gewinnen. Jetzt, als eigenständiger Staat, wollen die Serben ein neues Zeitalter des Erfolges beginnen. Mit international erfolgreichen Spielern wie Filip Kostic und Dusan Tadic konnten sie bereits in den letzten Jahren eine gewisse Reputation aufbauen, die bei der EM in Deutschland auch bewiesen werden soll. Welche Chancen haben die „Weißen Adler“ und wer ist im Kader? Alle Infos zum EM-Verlauf der Serben finden sie hier.