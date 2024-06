Southgate lässt Top-Stars Zuhause England startet mit hohen EM-Ambitionen ins Turnier

Im Fokus der „Three Lions“ steht die Offensive rund um Harry Kane, Jude Bellingham und Bukayo Saka. Kane, der lange Zeit bei Premier-League-Klub Tottenham Hotspur spielte, wurde in der vergangenen Saison nach seinem Wechsel zum FC Bayern München mit 36 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga. Saka verpasste in der Premier League mit Arsenal nur knapp die Meisterschaft und Jude Bellingham wurde in seiner ersten Saison mit Real Madrid spanischer Meister und Champions-League-Sieger. Damit stellt England eine Offensive, die sich an der absoluten Weltspitze des internationalen Fußballs bewegt. Auch Declan Rice und Phil Foden bringen Klasse in das Mittelfeldaufgebot der Engländer.