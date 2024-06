Unruhe beim DFB-Gegner Schweiz Mit Offensivsorgen und Trainerdiskussion zur EM

Ganze 38 Spieler nominierte Murat Yakin in seinen vorläufigen EM-Kader – bis zur finalen Nominierung muss er also mindestens zwölf Akteure wieder streichen. Durch den großen Kader stehen einige vielversprechende Talente in der Auswahl der Eidgenossen, die den Sprung zum Turnier schaffen könnten. Sicher dabei sein wird Burnley-Stürmer Zeki Amdouni, der in seinen 13 Länderspielen bereits sechs Treffer erzielen konnte. Ob er die Offensivprobleme lösen kann?