DFB trifft bei EM auf Dauergegner Wieder Ungarn – Wiedersehen macht keine Freude

Das Bild ist historisch, das Ergebnis gerade so okay, der weitere Turnierverlauf enttäuschend: Am 23. Juni 2021 gelingt Leon Goretzka im dritten Gruppenspiel der EM der glückliche Ausgleichstreffer zum 2:2 gegen Ungarn. Deutschland rettet sich damit gerade so in das Achtelfinale, die Ungarn scheiden aus. Torschütze Goretzka jubelt mit Herz-Geste in Richtung der gegnerischen Fans, postet es nach dem Spiel auf Social Media und schreibt dazu „Spread Love“ mit dem Regenbogen-Emoji.