DFB-Auftaktgegner bei der EM Wieso Schottlands 0:4 gegen die Niederlande eine Warnung ist

Blickt man etwas genauer auf dieses Testspiel, wird klar, dass die Schotten über weite Strecken die klar bessere Mannschaft waren und das Feld eigentlich als Sieger hätten verlassen müssen. Und das darf in Deutschland ruhig als Warnung verstanden werden, dass der Auftaktgegner zum Start der EM am 14. Juni keineswegs auf die leichte Schulter genommen werden darf. Was zeichnet die Schotten aus? Wieso avancierte ein Mittelfeldspieler zum Top-Torschützen in der Qualifikation? Und was ist dem Außenseiter der Gruppe A zuzutrauen? Eine Übersicht über alle wichtigen Infos rund um Schottland bei der EM.