EM-Euphorie Broodjes, Marktweg, Koning – Niederlande im „Oranje-Fieber“

Zehntausende Menschen tauchten ganz Hamburg in orange, in der Heimat liefern sich komplette Straßen verrückte Fan-Duelle - und ein Weghorst-Sandwich wird zum Verkaufsschlager an den Tankstellen. Die Niederlande hat das EM-Fieber gepackt. Sogar der „Koning“ ist begeistert. Während die Oranje-Anhänger schon titelreif sind, soll ihre Euphorie auch das Team von Bondscoach Ronald Koeman weit tragen. (sid)