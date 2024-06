Achtelfinale gegen Spanien Ganz Georgien hofft auf „Kwaradona“

Schon früh nach seiner Ankunft im Sommer 2022, Kwarazchelia war gerade 21 Jahre alt, tauften ihn die Tifosi „Kwaradona“, in Anlehnung an ihr Vereinsidol. Viele wären an den Erwartungen der heißblütigen Fans und des fußballverrückten Umfelds zerbrochen. Den jungen Georgier spornte das aber nur noch mehr an. Bereits in seiner ersten Saison erlöste Kwarazchelia den Klub und führte ihn zum ersten Scudetto seit 33 Jahren. „Kwaradona“ wurde überdies von der Serie A zum Spieler der Saison gekürt.