Vor dem Duell Spanien gegen England in Berlin Zu diesen Preisen werden Tickets fürs EM-Finale gehandelt

So wie bei den englischen Fans Tom und Jordan, die am Samstagabend mit einer Gruppe in der Hauptstadt unterwegs sind. Pro Abend, so ihre Berechnungen, würden sie mehrere hundert Euro ausgeben. Bis auf eine kurze Unterbrechung seien sie die ganze EM in Deutschland geblieben. Wie viel genau sie genau während des Turniers ausgeben haben? Keine Ahnung, sagen sie, und ziehen weiter.