Yamal, Williams und Co. Wie der spanische Fußball seine Supertalente ausbildet

Es gibt immer mal wieder Überflieger in dieser Branche. Doch einen wie ihn hat es in der Geschichte noch nicht so oft gegeben. Immerhin ist er Stammspieler beim FC Barcelona und auch in der Nationalmannschaft – beide gelten nicht gerade als Horte, die auf dem höchsten Niveau einfach mal so Ausbildungsplätze anbieten. Wer dort spielt, gehört zu den Besten seines Fachs – auf der Welt. „Mit 16 schon auf diesem Level zu sein, ist echt Wahnsinn!“, lobte unlängst Jamal Musiala, der zwar auch erst 21 ist, was aber schon wieder Welten sind.