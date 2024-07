Heimkehrer, Geburtstagskind, politischer Warner Wie Rangnick mit Österreich Geschichte schreiben will

Mit einem Punkteschnitt von knapp zwei hat Rangnick die beste Quote aller ÖFB-Trainer, die mindestens zehn Partien an der Seitenlinie standen. Die Qualifikation für die EM in Deutschland gelang problemlos. Und in den Testspielen gab es unter dem „Professor“ bemerkenswerte Erfolge über Italien, Deutschland und die Türkei. Rangnick hat den österreichischen Fußball wachgeküsst und könnte am Dienstag (21 Uhr) mit einem Sieg im Achtelfinale über die Türkei ein weiteres Erfolgskapitel im Nachbarland schreiben. Noch nie stand ein ÖFB-Team im EM-Viertelfinale.