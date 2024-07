Vom Sündenbock zum Helden Wieso England-Coach Southgate plötzlich alles richtig gemacht hat

Der König höchstselbst schickte eine Botschaft an die Mannschaft über die Sozialen Medien. Im Stadion zu Dortmund war nur der englische Entertainment-Adel vertreten in Person von Adele und Ed Sheeran. Und so schrieb Charles III. in der Mitteilung: „Meine Frau und ich senden ihnen die besten Wünsche zum Erreichen des Endspiels der Europameisterschaft und ich sende ihnen natürlich auch die besten Wünsche für das Spiel am Sonntag.“ Doch für das Endspiel gegen Spanien in Berlin hat der Monarch klare Vorstellungen: „Wenn ich Sie ermutigen darf, den Sieg zu erringen, bevor irgendwelche Wundertore in letzter Minute oder ein weiteres Elfmeterdrama nötig werden, bin ich mir sicher, dass die Belastungen für den kollektiven Puls und Blutdruck der Nation erheblich gemildert würde."