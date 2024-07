Die beste EM-Parade und Österreichs Drama Nur zu 94 Prozent ein Tor

Dabei sollte es doch unter Erfolgstrainer Rangnick endlich so weit sein. Der „Professor“ hatte den Fußball im Nachbarland nach seinem Amtsantritt im April 2022 regelrecht wach geküsst und auf eine neue Stufe gehoben. Nach der Pleite an alter Wirkungsstätte in Leipzig war dem ehemaligen RB-Architekten die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Für uns war klar, dass die Reise noch länger weitergeht und wir uns in unserem Quartier in Berlin auf die nächsten Spiele vorbereiten“, sagte der 66-Jährige. „Es ist vollkommen klar, dass im Moment eine Enttäuschung und Leere da ist.“