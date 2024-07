Bondscoach Koeman und das vergeigte EM-Halbfinale Pragmatiker am falschen Ort

In großen Spielen und wichtigen Momenten treffen Trainer manchmal fragwürdige Entscheidungen: Es ist, auf die jüngere Vergangenheit des Fußballs bezogen, wenn man so will das Pep-Guardiola-Syndrom. Der spanische Top-Trainer vercoachte in seiner Vita in München und Manchester mehrere K.o.-Spiele, weil er plötzlich vom bekannten Weg abwich. Koeman stand am Mittwochabend gegen England in solch einem großen Spiel und hatte solch einen wichtigen Moment vor der Brust – und entschied sich dafür, rein gar nichts zu tun.