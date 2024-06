Vielen Dank, Uefa Die EM mit 24 Mannschaften ist ein fantastischer Modus

Und anders als an mancher Stelle befürchtet, sind diese klassischen Außenseiter keineswegs allesamt durch destruktiven Fünferketten-Fußball aufgefallen, sondern haben auch auf dem Platz für spielerische Highlights gesorgt. Schottland lieferte sich beim 1:1-Unentschieden gegen die Schweiz ein ansehnliches Duell und wäre mit etwas mehr Glück im entscheidenden Spiel gegen Ungarn sogar ins Achtelfinale eingezogen, die Ukrainer haben sich durch zwei ansehnliche Tore gegen die Slowakei in die Herzen der neutralen Fans in Düsseldorf gespielt, und Georgien sorgte beim wilden Schlagabtausch mit der Türkei in Dortmund für eine Partie, an die sich Fußballfans in Zukunft bei einem nostalgischen Blick zurück auf die EM 2024 sicherlich stets erinnern werden.