Bisher enttäuschendes EM-Turnier König ohne Reich – warum Mbappe zum französischen Problem werden kann

Und Mbappe? Deschamps will von Problemen nichts wissen. Mbappe habe sich inzwischen an die Gesichtsmaske „gewöhnt“, aber er „bekommt manchmal Schweiß in die Augen. Er sieht nicht so hundertprozentig gut.“ Der Trainer steht hinter seinem Superstar, denn er weiß, wenn man am Ende wirklich ganz vorne landen will, wird man auch die volle Leistungskraft von Mbappe brauchen – mit Maske.