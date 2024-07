Österreich gegen Türkei nicht im Free-TV Keine Bühne für die Populisten bei der Europameisterschaft

Wer mehr daraus machen will, bedient auf sehr plumpe Weise das populistische Lager. Von wegen „Skandal“, wie vor allem in Sozialen Medien zu lesen war. Der Grünen-Politiker Özcan Mutlu etwa polterte: „Ist es Ignoranz, Arroganz oder was ist das?! Drei Millionen Menschen aus der Türkei leben in Deutschland. Sie zahlen brav Steuern und Rundfunkgebühren. Das EM-Spiel Österreich – Türkei wird nicht bei ARD und ZDF gezeigt, sondern nur im Pay-TV übertragen. Das ist mehr als beschämend.“