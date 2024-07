Talente im Fokus Die Entdeckungen der Europameisterschaft 2024

Mit drei Treffern hatte der Angreifer großen Anteil am sensationellen Achtelfinaleinzug des EM-Neulings, an der Seite von Chwitscha Kwarazchelia brachte er die gegnerischen Abwehrreihen in Bedrängnis. Noch während der EM verpflichtete der französischen Ligue-1-Absteiger FC Metz den 23-Jährigen nach einer halbjährigen Leihe fest - Klubs aus der Premier League und der Ligue 1 sollen aber schon ihr Interesse bekundet haben.