„Von Emotionen überrannt“ Ukraine zwischen Kampf und Krampf

Nationaltrainer Rebrow will dieser Logik aber nicht folgen. „Wir spielen seit mehr als zwei Jahren mit diesem mentalen Druck. Trotzdem sind wir hier, und wir haben das verstanden. So ist der Fußball. Manchmal passiert so etwas“, sagt er bestimmt. In der Tat: Auch in den Play-offs zur EM stand die Ukraine unter großem Druck, überstand aber sowohl das Halbfinale in Bosnien-Herzegowina (2:1) als auch das Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Island (2:1) - sogar jeweils nach Rückstand.