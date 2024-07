Nach 2:1 im EM-Finale gegen England Tiki-Taka ist erwachsen geworden – Spanien und der nächste Titel

In der Vorrunde gegen Kroatien passierte etwas, was so in früheren Zeiten einer spanischen Mannschaft niemals untergekommen wäre. Im Ballbesitz lag man mit 48 zu 52 Prozent hinten, auf der Anzeigentafel stand aber nach 45 Minuten ein 3:0. Effizienz schlägt Schnörkel.