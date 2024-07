Tausende Fans anwesend Spanien feiert seine EM-Helden nach Rückkehr

Die spanische Nationalmannschaft ist nach dem Titelgewinn bei der Fußball-Europameisterschaft in der Heimat überschwänglich gefeiert worden. Die Auswahl mit Lamine Yamal, Nico Williams und Co. kehrte am frühen Nachmittag an Bord eines Airbus der Fluglinie Iberia von Berlin nach Madrid zurück. Nach einem kurzen Aufenthalt zur Erfrischung in einem Hotel wurden die EM-Helden dann von König Felipe VI. empfangen. Zehntausende Fans in roten Trikots und rot-gelb-rote Nationalflaggen schwenkend erwarteten sie ungeduldig in den Straßen der Hauptstadt. Die Menschen riefen immer wieder „Campeones“ (Meister) und „Viva España“.