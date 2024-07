Bewertung des DFB-Teams nach der EM In der Nationalmannschaft steckt aktuell wenig Weltklasse

Doch statt Tristesse gab es bei der Europameisterschaft vor allem eines: den Glauben zurück an das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Das bittere Ausscheiden im Viertelfinale gegen Spanien war sportlich natürlich ein Dämpfer, schließlich wollte der Gastgeber das Finale in Berlin erreichen. Doch die Art und Weise bis dahin hat die Zuversicht gestärkt, dass die Kurskorrekturen in der noch kurzen Nagelsmann-Amtszeit alsbald noch intensiver wirken werden und eine erfolgreiche Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ermöglichen.