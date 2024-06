Gruppe E, Gruppe F und Gruppendritte So läuft das Rennen um die sieben offenen Tickets fürs EM-Achtelfinale

Am Mittwoch findet der letzte Gruppenspieltag der EM statt. Bislang stehen neun von 16 Achtelfinalisten fest, sieben Tickets werden nach den vier Spielen am Mittwoch also noch vergeben – an Teams, die im Einsatz sind und an Gruppendritte wie Ungarn, die sich noch Hoffnungen aufs Weiterkommen machen dürfen.