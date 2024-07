EM-Aus von Portugal und Cristiano Ronaldo Jemand muss ihm endlich sagen, dass es vorbei ist

Das gesamte Spiel Portugals bei dieser EM war auf Ronaldo zugeschnitten. So war es immer, und so sollte es auch bei diesem Turnier wieder sein. Während der 39-Jährige mit Tiefenläufen und seiner Präsenz im Strafraum versuchte, sich in Szene setzen zu lassen, probierten seine Nebenleute Bernardo Silva, Rafael Leao, Bruno Fernandes (alle selbst Spieler der absoluten Weltklasse) den Altstar fast schon krampfhaft in die Show zu kriegen. Doch Ronaldo, der seine Qualitäten auf dem Feld lange konservieren und auf seine veränderte körperliche Verfassung im Alter anpassen konnte, kam bei seinen tiefen Laufwegen kaum noch an den Ball, und bei Flanken in den Strafraum im Grunde nie zu einem guten Kopfball.