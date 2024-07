Bei Niederlande gegen England So hat sich Schiedsrichter Zwayer im EM-Halbfinale geschlagen

In Schiedsrichterkreisen gilt es als großes Kompliment, wenn man sich die Akzeptanz der Beteiligten auf dem Rasen gewiss sein kann. Diese Leistung ist Felix Zwayer an diesem Abend in Dortmund zumindest bei einem Großteil der Handlungsbeteiligten gelungen. Von der ersten Spielminute an, hatte er die Lage im Halbfinale der Europameisterschaft zwischen den Niederlanden und England im Griff, nicht jede Bewertung sitzte, aber die grobe Linie war korrekt, auch wenn er mitunter kleinlich an sein Tagwerk ging.