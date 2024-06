Zweite EM-Teilnahme Slowenien gilt als Außenseiter in Gruppe C

Bekannt könnte den Deutschen Fans auch der Name Benjamin Sesko sein. Der Stürmer von RB Leipzig konnte in dieser Bundesligasaison nicht nur mit 14 Toren auf sich aufmerksam machen, auch in der Nationalmannschaft zeigte der 21-Jährige sein Können. Mit fünf Treffern war Sesko bester slowenische Torschütze in der EM-Qualifikation.