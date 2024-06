Traumtore, Underdogs, Superstars Sechs Gründe, wieso die EM bislang so unterhaltsam ist

Ein abwechslungsreiches Großturnier lebt auch immer von seinen Persönlichkeiten, die durch besondere Leistungen oder Geschichten auffallen. Da wäre der Däne Christian Eriksen, der 2021 auf dem Platz einen Herzstillstand erlitt, nur knapp überlebte, und nun sein EM-Comeback direkt mit einem Treffer gegen Slowenien krönte. Oder Darmstadts Klaus Gjasula, der mit 34 Jahren bei der EM für Albanien debütierte, vier Minuten nach seiner Einwechslung gegen Kroatien per Eigentor die Führung des Gegners verschuldete, um dann in der 95. Minute zum Ausgleich zu treffen. Und nicht zu vergessen Xherdan Shaqiri, der in seiner Karriere stets dann zur Höchstform aufzulaufen scheint, wenn die ganze Welt (oder zumindest Europa) zuschaut. Mit seinem Traumtor gegen die Schotten ist der Schweizer nun der einzige Spieler, der in allen WM- und EM-Turnieren seit 2014 getroffen hat - also bei sechs großen Turnieren in Folge.