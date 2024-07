Vor dem EM-Halbfinale Schlägerei zwischen Niederlande- und England-Fans in Dortmund

Nachdem die Party der niederländischen und englischen Fußball-Fans in der Dortmunder Innenstadt lange Zeit weitgehend friedlich verlaufen war, ist es etwa zwei Stunden vor dem EM-Halbfinale zu einer Auseinandersetzung vor einem Restaurant an der Kleppingstraße gekommen. Zwei Personengruppen aus den niederländischen und englischen Fanlagern seien aufeinander losgegangen, bestätigte ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion. Zu der Zeit lief der Einsatz in der Innenstadt noch. Beamte waren vor Ort, um entsprechende Maßnahmen durchzuführen.