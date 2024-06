Herber Dämpfer für die Ukraine Rumänien bejubelt klaren 3:0-Sieg zum EM-Auftakt

Nach zwei Torwart-Patzern beim EM-Traumstart Rumäniens droht der Ukraine schon der frühe Turnier-K.o. Im emotional aufgeladenen Auftaktspiel der Gruppe E verpassten es die Fußballer des kriegsgeplagten Landes beim 0:3 (0:1), für Glücksmomente auf dem Rasen und in der Heimat zu sorgen. Während für die Ukraine im Grunde gar nichts zusammen lief, feierten die Rumänen am Montag in München ihren insgesamt erst zweiten Sieg bei einer Euro.