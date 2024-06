CR7 ist wieder dabei Portugals wohl letztes Mal mit dem großen Star

Bei der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft kommt einem natürlich sofort Cristiano Ronaldo in den Sinn. Der Angreifer, der mittlerweile bei Al-Nasr in Saudi-Arabien spielt, hat seine Fußballnation so geprägt wie kaum ein Zweiter. Doch mittlerweile ist der Europameister von 2016 schon 39 Jahre alt. Es könnte sein letzter Auftritt in der Nationalmannschaft werden, wenngleich noch nichts in diese Richtung verkündet wurde.