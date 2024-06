Türkei-Pleite gegen Portugal in Dortmund Ein Düsenjet im Westfalenstadion

Um 18 Uhr steigt im Dortmunder Westfalenstadion das EM-Gruppenspiel zwischen der Türkei und Portugal. Nach dem stimmungsvollen und rasanten 3:1-Sieg der Mannschaft von Nationalcoach Vincenzo Montella über Georgien ist es in der Gruppenphase bereits ihre zweite Partie in Dortmund. Erst einmal geht es aber mit dem Fanmarsch vom Stadthaus in der Innenstadt bis zum Stadion des BVB. Schätzungen werden im Nachgang von 30.000 Menschen reden, die sich hinter den Fanbus auf den Weg durch Dortmund eingereiht haben sollen – im gesamten Stadtgebiet sind aber sicherlich eine ganze Menge mehr unterwegs. An jeder Ecke, in jeder Straße, vor jedem Restaurant und Kiosk sind an diesem Samstagnachmittag türkische Fans zu sehen.