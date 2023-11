EM 2024 Oranje, Schweiz und Rumänien sind qualifiziert

Schon in der zweiten Minute brachte Eran Zahavi die Israelis, die aufgrund des Nahost-Konflikts derzeit nicht in der Heimat antreten können, in Führung. George Puscas (10.) gelang für die Rumänen der Ausgleich. Ianis Hagi (63.) schoss die Osteuropäer 2:1 in Führung. Rumänien hat 19 Punkte auf dem Konto, die Schweizer 17 Zähler.