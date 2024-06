Nach Wöber-Eigentor Mutige Österreicher unterliegen unglücklich gegen Frankreich

Es hat kurz vor der EM nicht viel gefehlt, und der FC Bayern München hätte dem österreichischen Fußballeverband auf seiner langwierigen Trainersuche tatsächlich den Nationalcoach weggeangelt. „Es war die schwerste berufliche Entscheidung in meinem Leben. Aber sie fühlt sich auch jetzt mit eineinhalb Monaten Abstand richtig an“, sagte Rangnick vor dem EM-Auftakt seines Teams am Montagabend gegen Frankreich. In Düsseldorf sollte nun Rangnick der Angler sein – ein großes Transparent der österreichischen Fans zeigte den 65-Jährigen in Angel-Montur und neben dem Spruchband „Angeln wir uns gemeinsam die ersten drei Punkte“.