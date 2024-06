Ösi-Keeper Pentz über Düsseldorf „Wie ein Heimspiel im Happel, nur hier ist das Stadion besser“

Nach der unglücklichen 0:1-Pleite gegen die favorisierten Franzosen, die Gladbachs Maximilian Wöber mit einem Eigentor in der ersten Halbzeit eingeleitet hatte, lobte der österreichische Schlussmann die beeindruckende Atmosphäre an diesem Montagabend in der Düsseldorfer Arena. „Es war eine super Stimmung und wir waren mit unseren Fans klar im Plus. Im Grunde war es für uns wie ein Heimspiel im Happel (Ernst-Happel-Stadion in Wien, Anm. d. Red.). Nur, dass das Stadion hier besser ist als das Happel“, lobte Pentz die Arena in Düsseldorf.