Österreichs Traum geplatzt Doppelpack mit Flipper-Tor – Demiral bringt Türkei ins Viertelfinale

Die Partie in Leipzig nahm keinen Anlauf und ging – anders als viele andere Spiele in diesem Achtelfinale – sofort rasant los. Nach 57 Sekunden flog ein türkischer Eckball direkt auf den Kasten der Österreicher. Vor der Linie konnte Leipzigs Christoph Baumgartner noch retten, flipperte die Kugel allerdings gegen den Fuß von Stefan Posch und an ÖFB-Keeper Patrick Pentz – am Ende der kuriosen Kette netzte Demiral zum 1:0 für die Türkei (1.) ein. Es war das früheste Tor, das jemals in der K.-o.-Runde einer EM erzielt wurde.