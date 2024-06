Nach Vorrunden-Aus zuletzt Mit den Fans im Rücken ist für die Türkei einiges drin

Was war das für ein Hexenkessel. Als die türkische Nationalmannschaft im vergangenen Jahr in Berlin gastierte, könnte man meinen, dass die Türken ein Heimspiel hatten, so laut wurde es im Stadion. Der 3:2-Sieg später bewies ebenfalls, wie viel die Unterstützung von den Rängen ausmachen könnte. Und darum ist den Türken bei der EM in Deutschland wohl auch einiges zuzutrauen.