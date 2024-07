Immer wieder Zwischenfälle Hat unsere EM ein Sicherheitsproblem?

Zum Glück hat es solche Bilder bei dieser Europameisterschaft bislang überhaupt nicht gegeben. Was zum einem etwas mit einem veränderten Fan-Verhalten zu tun hat, zum anderen allerdings auch mit dem Auftreten der Polizei, die mit einem Großaufgebot in den Städten für Ruhe sorgen. Bis auf kleinere Scharmützel offenbar zwischen Serben und Albanern in Gelsenkirchen keine besonderen Vorkommnisse. Es überwiegt eine friedliche Atmosphäre, bunte Bilder. Europa so vereint, wie man es sich auch außerhalb des Fußballs in einer idealen Welt wünscht.