Mit Österreich im Achtelfinale Marko Arnautovic – Der geläuterte Rebell

Nach der Zeit in Bremen (2010 bis 2013), er ging in die englische Premier League zu Stoke City und danach zu West Ham United, fing sich Arnautovic so langsam. Einem zweijährigen Intermezzo in China folgte die Rückkehr nach Italien, wo er in der vergangenen Saison als Leihspieler vom FC Bologna ausgerechnet bei Inter Mailand so etwas wie seinen dritten Frühling erlebte. Sieben Tore in 35 Pflichtspielen sind in seinem Alter durchaus ordentlich.