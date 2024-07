Mit Spanien im EM-Finale Yamal und die Sehnsucht nach einem neuen Superstar im Fußball

Yamal kommt zur richtigen Zeit. Denn dem Fußball gehen gerade weltweit die Gesichter aus. Ronaldo kickt in der saudi-arabischen Wüsten-Liga, Messi dreht noch ein paar Extrarunden in der Major Soccer League. Beide sind als Botschafter unterwegs, sportlich haben sie dem Spiel nichts mehr zu geben. Dahinter sind viele hoch talentierte Kräfte herangewachsen, aber niemand in ihrer Liga, die spielerische Qualität und Entertainment vereint hat. Globale Marken gibt es gerade keine. Da kommt Yamal gerade recht. Ein frischer Typ und auch am Mikrofon nicht von Scheu zerfressen. Es wird nichts dem Zufall überlassen, auch optisch nicht. Der Düsseldorfer Promi-Friseur Melih Benderlioglu ist in diesen Tagen für sein Styling verantwortlich.