„Ich habe meinen Experten verloren“ Kurioser Moment zwischen Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger

Dortmund · In der Übertragung des Halbfinals zwischen England und den Niederlanden kam es zwischen Bastian Schweinsteiger und Moderator Alexander Bommes zu einem kuriosen Moment. Was passiert ist. Was die Hintergründe sind.

11.07.2024 , 09:22 Uhr

Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger vor dem Spiel Niederlande gegen England. Foto: dpa/Bernd Thissen

Alexander Bommes hat wieder einmal seine Improvisationskünste gezeigt. Der frühere Handballprofi, der sich regelmäßig in der Vorabend-Quizshow „Gefragt, gejagt“ trockene Gesprächsduelle mit den sogenannten Jägern liefert, musste bei der ARD-Halbfinalübertragung des Spiels England gegen die Niederlande kurzfristig und vor allem ungeplant auf seinen Experten Bastian Schweinsteiger verzichten. Der TV-Experte und frühere Profi des FC Bayern München hatte sich nämlich während eines Einspielers davon geschlichen und mit dem Niederländer Daley Blind unterhalten. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Manchester United. Der 34-jährige Innenverteidiger hatte zudem im Jahr 2023 ein halbes Jahr für die Bayern gespielt, ehe er nach Spanien zum FC Girona wechselte. So hat sich Schiedsrichter Zwayer im EM-Halbfinale geschlagen Bei Niederlande gegen England So hat sich Schiedsrichter Zwayer im EM-Halbfinale geschlagen Und Bommes? Der musste kurzfristig umdisponieren. „Ich habe meine Experten verloren, aber das ist völlig in Ordnung“, sagte er schelmisch in die Kamera. „Wir machen einfach alleine weiter“, fügte er an und füllte die Rolle des Bastian Schweinsteiger kurzerhand einfach selbst aus. Experte Basti hat was Besseres zu tun.#EURO2024 #ARD #NEDENG pic.twitter.com/8WmcONYapa — 𝗥𝗮𝗹𝗽𝗵 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗺𝗮𝗻𝗻 (@RalphGoldmann) July 10, 2024 Und so leitete er seine Frage ein: „Spanien hat alle sechs Spiele bei dieser Europameisterschaft gewonnen und das ohne Elfmeterschießen. Das hat bislang noch niemand geschafft. Ich hätte jetzt die Frage an Basti, ob er findet, dass die Spanier die beste Mannschaft sind.“ Und dann wechselt er die Position auf die Stelle, an der eigentlich „Schweini“ stehen müsste: „Joa, die Spanier sind auf jeden Fall eine Top-Mannschaft, auch wie sie gegen die Deutschen gespielt haben. Das war schon beeindruckend, gerade mit der Flügelzange.“ Kane sichert sich im Halbfinale einen EM-Rekord EM 2024 im Liveblog Kane sichert sich im Halbfinale einen EM-Rekord Dann wechselt er zurück. „Meinst du denn, Basti, dass die Spanier auch Thomas Müllers Karriere beendet haben?“ Und zurück auf die Schweinsteiger-Position: „Ja, das kann ich mir vorstellen“, sagt Bommes, ehe er vom grinsenden Schweinsteiger unterbrochen wird, der sich umgehend für seine Abwesenheit entschuldigt.

(loy)