Eklat bei EM-Spiel gegen Österreich Türkei-Held Demiral feiert Tor mit Gruß der „Grauen Wölfe“

Demiral traf in Leipzig bereits nach 57 Sekunden zum schnellsten Tor in der K.-o.-Runde einer EM – es war ein kurioses Flipper-Tor nach einem Eckball. Auch sein zweites Tor erzielte der Verteidiger nach einem Eckstoß (59.). Zudem wehrte Demiral insesamt 17 Bälle ab – für seine Leistung wurde er von der Uefa zum Man of the Match gewählt. Um den Einzug ins Halbfinale der EM spielt die Türkei am Samstag in Berlin gegen die Niederlande.