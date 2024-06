4:0 gegen Kanada Frimpong überragt bei Testspielsieg der Niederlande

Bondscoach Ronald Koeman hatte im Vorfeld bereits angekündigt, in den beiden Testspielen gegen Kanada und am kommenden Montag gegen Island allen Feldspielern Einsatzzeit geben zu wollen. Dementsprechend war die Startelf am Donnerstagabend wohl weit weg von dem, was man beim ersten EM-Gruppenspiel gegen Polen (16. Juni) erwarten darf. Kapitän Virgil van Dijk fehlte zum Beispiel. Dass der Leverkusener Jeremie Frimpong aber im 4-3-3 als Rechtsaußen agiert, ist auch beim Turnier vorstellbar.