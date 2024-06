Trainingsbesuch beim größten Außenseiter Georgien kommt mit drei Bundesliga-Legenden zur EM

Wenn für Georgien in der EM-Gruppe F mit der Türkei, Portugal und Tschechien etwas möglich sein soll, dann wird es einen Kvaratskhelia in Top-Form benötigen. Am Dienstag (18 Uhr) steigt die erste Partie gegen die Türkei in Dortmund. Dass sich das kleine Land über den Umweg Nations-League und Play-offs-Sieg gegen Griechenland überhaupt zum ersten Mal in seiner Geschichte für ein Großturnier qualifizieren konnte, liegt aber nicht nur an dem Ausnahmedribbler, sondern auch an drei ehemaligen Fußballprofis, die bestens aus ihrer Zeit in der Bundesliga bekannt sind.