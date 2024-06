Von wegen „Sch...loch“? Mit englischen Fans in der Straßenbahn durch Gelsenkirchen-Schalke

Am Spieltag selbst machten sich dann Zehntausende englische Anhänger auf den Weg nach Gelsenkirchen – aus Düsseldorf, aus Köln, aus Frankfurt. Städte, in denen es nach einhelliger Meinung abseits der EM-Spiele wohl mehr zu erleben gibt als in Gelsenkirchen. Denn schon Solhekol warnte die englischen Fans vor einem längeren Aufenthalt in Gelsenkirchen, das er in seiner TV-Schalte so britisch aussprach, wie er nur konnte: „Abgesehen vom Stadion gibt es hier wirklich nicht viel, was man tun kann.“