Becherwürfe bei der EM Dieser Unsinn in den Stadien muss aufhören

Immer wieder müssen in diesen Tagen Zuschauer von Sanitätern behandelt werden, weil sie oft noch gut gefüllte Becher an den Kopf bekommen – mitunter fliegen die Geschosse wie im Viertelfinale aus dem Ober- in den Unterrang. Absoluter Wahnsinn und verbunden mit schmerzhaften Platzwunden. Es geht nicht darum, den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber klar muss jedem Werfer sein: Es muss nicht so glimpflich ausgehen. Der Unsinn muss unbedingt aufhören. Es gibt keine Situation in einem Spiel, die einen Menschen dazu veranlassen darf, mit was auch immer zu schmeißen.